Кабмін продовжив до кінця 2024 року експеримент із залучення національних спортивних федерацій до організації спортивних заходів

Кабінет Міністрів продовжив до кінця 2024 року термін проведення експерименту із залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій до організації та проведення спортивних заходів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, продовжено до 31 грудня 2024 року термін проведення експерименту із залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту до організації та проведення спортивних заходів.

У переліку спортивних федерацій, що беруть участь у проведенні зазначеного експерименту, залишено лише національні спортивні федерації, які мають чинні договори з Мінспортом та виконують їхні умови у повному обсязі.