Поліція відновлює роботу на деокупованій частині Херсонщини – Клименко

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що 500 поліцейських уже розпочали роботу на деокупованій території Херсонської області, повідомляє пресслужба Нацполіції.

За словами голови Нацполіції, поліцейські, які проходили до цього службу в Херсонській області, з моменту окупації були виведені з цієї території, проте правоохоронці весь цей час прагнули повернутися додому, адже залишили там свої будинки.

"Половина поліцейських ці будинки вже втратила, але вони хотіли помститися ворогові і зараз роблять усе, щоб найближчим часом правоохоронну складову було відновлено на цій території", – зазначив Клименко.

Він наголосив, що контингент із 500 співробітників поліції вже почав працювати на деокупованій території Херсонської області. За два-три дні кількість поліцейських планують збільшити до двох тисяч.

"На сьогодні ми відновили поліцейську присутність у 57 населених пунктах, у яких проживає близько 11 тисяч громадян", – повідомив голова Нацполіції.

Клименко також додав, що наразі більшість приміщень підрозділів поліції знищені ворожими військами, проте у відомстві роблять усе для того, щоб поліцейські мали де розміститися та виконувати у повному обсязі свої функції.

Крім того, голова Нацполіції розповів, що наразі поліцейські Херсонщини зафіксували 400 воєнних злочинів, вчинених окупантами, і продовжують ці злочини фіксувати. З цією метою створено значну кількість слідчо-оперативних груп, які мають досвід роботи на деокупованих територіях в інших регіонах держави, а потім ефективно та професійно виконуватимуть ці завдання.

Він також додав, що стабілізаційні заходи, які проводяться Національною поліцією разом з іншими правоохоронними структурами, можуть тривати кілька тижнів. Отже, людям повертатися до своїх будинків варто лише після того, як ця робота буде завершена.

"Громадяни зможуть повернутися до своїх будинків, але це буде лише після того, як Національна поліція та органи військової влади зможуть гарантувати безпеку. Насамперед мінну та соціальну безпеку. Національна поліція у максимально стислі терміни робитиме все, щоб відновити правопорядок на цих територіях", - підсумував Клименко.