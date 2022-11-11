Окупанти обстрілюють деокуповані населені пункти Херсонщини, українцям рекомендується не поспішати туди повертатися

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти обстрілюють раніше звільнені від них населені пункти Херсонської області.

"Ворог намагається психологічно тиснути на населення тилових регіонів. Так, населені пункти Бериславського району, які були звільнені, зазнають обстрілів з лівого берега, незважаючи на те, що вони вже близько місяця як звільнені від ворога", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону "Freeдом" у п'ятницю.

За її словами, внаслідок обстрілів у зазначених населених пунктах страждає інфраструктура, тож найближчим часом повертатися туди не рекомендується. "Наближається зима, і є ймовірність того, що відновити комунікації, відновити обслуговування місцевого населення буде неможливо у такій ситуації", - підсумувала Гуменюк.