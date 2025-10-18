Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонської області, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Для сімнадцятирічного хлопця наближення повноліття означало нові ризики, зокрема можливість примусового призову. На щастя, юнак — вже у безпеці і отримує всю необхідну допомогу. Його порятунок став можливим завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та підтримці благодійної організації "Save Ukraine"", - написав Прокудін у телеграм-каналі і суботу.

Від додав, що з початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини повернули вже 227 дітей.