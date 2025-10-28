На Херсонщині за минулу добу загинула одна людина, постраждало шестеро, зокрема правоохоронці - Нацполіція

Фото: https://npu.gov.ua

Внаслідок ворожої атаки у понеділок, 27 жовтня, на Херсонщині загинула одна людина, постраждало шестеро, серед них - правоохоронці, повідомляє Національна поліція України.

Зокрема, у Комишанах у результаті атаки дроном типу "FPV" поранені двоє працівників поліції. Обидва дістали контузії. В одного також діагностували уламкові поранення живота.

Пізніше росіяни продовжили бити по селищу FPV-дронами. Зазнали пошкоджень приватний будинок та два автомобілі.

У Новодмитрівці окупанти спрямували FPV-дрон на приватний будинок, який пошкоджено.

Загалом у населених пунктах пошкоджень зазнали 17 об’єктів: багатоквартирний та шість приватних будинків, об’єкти критичної інфраструктури, три автомобілі, дві господарські споруди, гараж.

У Херсоні вдень у результаті атаки загинула 75-річна жінка. У Дніпровському районі зазнали пошкоджень чотири приватні будинки й гараж, у Центральному - багатоквартирний будинок і господарську споруду.

На місцях російських атак працювали всі профільні служби, які ліквідовували та документували наслідки обстрілів.

Раніше повідомлялося, що 27 жовтня на Херсонщині постраждало чотири людини, серед них – представник поліції.

За минулу добу поліція відреагувала на 416 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 18 проваджень за ст. 438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України.