На Херсонщині за минулу добу загинула одна людина, постраждало шестеро, зокрема правоохоронці - Нацполіція
Внаслідок ворожої атаки у понеділок, 27 жовтня, на Херсонщині загинула одна людина, постраждало шестеро, серед них - правоохоронці, повідомляє Національна поліція України.
Зокрема, у Комишанах у результаті атаки дроном типу "FPV" поранені двоє працівників поліції. Обидва дістали контузії. В одного також діагностували уламкові поранення живота.
Пізніше росіяни продовжили бити по селищу FPV-дронами. Зазнали пошкоджень приватний будинок та два автомобілі.
У Новодмитрівці окупанти спрямували FPV-дрон на приватний будинок, який пошкоджено.
Загалом у населених пунктах пошкоджень зазнали 17 об’єктів: багатоквартирний та шість приватних будинків, об’єкти критичної інфраструктури, три автомобілі, дві господарські споруди, гараж.
У Херсоні вдень у результаті атаки загинула 75-річна жінка. У Дніпровському районі зазнали пошкоджень чотири приватні будинки й гараж, у Центральному - багатоквартирний будинок і господарську споруду.
На місцях російських атак працювали всі профільні служби, які ліквідовували та документували наслідки обстрілів.
Раніше повідомлялося, що 27 жовтня на Херсонщині постраждало чотири людини, серед них – представник поліції.
За минулу добу поліція відреагувала на 416 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 18 проваджень за ст. 438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України.