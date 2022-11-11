У Херсоні складна гуманітарна ситуація - депутат

Гуманітарна ситуація в Херсоні складна, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Ситуація з хлібом складна, з паливом складна, електроенергії немає, скоро вже як тиждень... Для роботи хлібозаводу, який працював у Херсоні, потрібна електрика... Ситуація гуманітарна справді складна. Окупант штучно створив цю ситуацію", - сказав Хлань на онлайн-брифінгу в Медіацентрі "Україна" (Київ) в п'ятницю.

За словами депутата, зв'язку в місті немає, "де-не-де з'являється мобільний інтернет", але він настільки слабкий, що проходять лише повідомлення, і те не часто.