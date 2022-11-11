Україна та США працюватимуть над синхронізацією санкцій

Незалежна робоча група міжнародних експертів із санкцій проти Росії працює над рекомендаціями щодо розширення санкцій проти цілих секторів економіки РФ, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко після зустрічі із заступником міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки Брайом та координатором санкцій Держдепартаменту США Джеймсом О'Браєном у четвер у Вашингтоні.

"Найбільший ефект дають саме синхронізовані державами-партнерами санкції, тому синхронізації та відображенню санкцій ми приділяємо посилену увагу", – наведено слова Свириденко у повідомленні Мінекономіки у п'ятницю.

Вона поінформувала американських колег про заходи щодо посилення санкційного тиску на агресора, ухвалених Україною з початку широкомасштабного вторгнення та, зокрема, про діяльність створеної наприкінці літа рішенням уряду Міжвідомчої робочої групи з реалізації державної санкційної політики.

Крім того, сторони докладно обговорили координацію між країнами у питаннях подальшого нарощування санкційного тиску на Росію, що має позбавити РФ ресурсів для подальшого фінансування агресії проти України та доступу російського ВПК до західних технологій та компонентів для виробництва озброєння.