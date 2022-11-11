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13:03 11.11.2022

Україна та США працюватимуть над синхронізацією санкцій

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Україна та США працюватимуть над синхронізацією санкцій

Незалежна робоча група міжнародних експертів із санкцій проти Росії працює над рекомендаціями щодо розширення санкцій проти цілих секторів економіки РФ, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко після зустрічі із заступником міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки Брайом та координатором санкцій Держдепартаменту США Джеймсом О'Браєном у четвер у Вашингтоні.

"Найбільший ефект дають саме синхронізовані державами-партнерами санкції, тому синхронізації та відображенню санкцій ми приділяємо посилену увагу", – наведено слова Свириденко у повідомленні Мінекономіки у п'ятницю.

Вона поінформувала американських колег про заходи щодо посилення санкційного тиску на агресора, ухвалених Україною з початку широкомасштабного вторгнення та, зокрема, про діяльність створеної наприкінці літа рішенням уряду Міжвідомчої робочої групи з реалізації державної санкційної політики.

Крім того, сторони докладно обговорили координацію між країнами у питаннях подальшого нарощування санкційного тиску на Росію, що має позбавити РФ ресурсів для подальшого фінансування агресії проти України та доступу російського ВПК до західних технологій та компонентів для виробництва озброєння.

Теги: #сша #санкції

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