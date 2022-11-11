Правоохоронці проводять обшуки в голови бюджетного комітету ВР Арістова - джерело

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю проводять обшуки в голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"ДБР проводить обшуки в голови комітету ВР з питань бюджету", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши при цьому, в рамках якого кримінального провадження проводяться слідчі дії.

Офіційної інформації від правоохоронних органів агентство наразі не має.