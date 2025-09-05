КМДА повідомляє про обшуки у департаменті суспільних комунікацій

Співробітники правоохоронних органів проводять обшуки у департаменті суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації (КМДА) та підпорядкованих йому комунальних підприємствах.

"Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі", - повідомляється на сайті КМДА в п'ятницю.

Як зазначають у департаменті, попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було, а дії правоохоронців заблокували роботу департаменту та підпорядкованих підприємств.