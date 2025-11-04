Працівник НАБУ, у якого проведені обшуки, не пояснив підстави спостереження за Офісом генпрокурора - відомство

Офіс генерального прокурора України підтвердив проведення обшуків за місцем проживання співробітника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в межах напередодні відкритого кримінального провадження після того, як було встановлено, що той здійснював заходи спостереження за будівлею відомства.

"3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14:53 інша особа ці пристрої забрала… Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах військового стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Цього ж дня, за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України), розпочато кримінальне провадження", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу гепрокурора у середу.

У ході невідкладних заходів вдалося встановити особу одного із чоловіків. "З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона та необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання . Під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як зазначають у відомстві, працівник НАБУ, у якого були проведені обшуки, не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що "виконував доручення керівництва".

Як повідомлялося, прокурори Офісу генерального прокурора у ніч на вівторок у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ. Це відбулося близько 3 години ночі. "До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру йому не повідомлялось", - йдеться у повідомленні Бюро в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що обшук відбувався без ухвали суду та, ймовірно, пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків. "Вказаний співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України", - йдеться у повідомленні.

У Бюро також наголосили, що напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження.