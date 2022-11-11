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11:02 11.11.2022

Київрада повністю виключила російську мову з навчальних програм шкіл і дитсадків

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Київрада повністю виключила російську мову з навчальних програм шкіл і дитсадків

Міська рада Києва ухвалила рішення повністю виключити російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Відповідне рішення було ухвалено 10 листопада, його підтримали 64 депутати, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутата Київради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадима Васильчука, в умовах війни з РФ недоцільно та неправильно проводити навчальний процес і вивчення російської мови в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

"Очільники РФ неодноразово заявляли, що "Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова". У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруження в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни це - питання національної безпеки", - зазначив Васильчук.

Депутат додав, що проєкт рішення передбачає здійснення організаційно-правових дій, спрямованих на перехід груп і класів із російської на державну мову.

Теги: #київрада #російська_мова

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