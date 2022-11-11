Події

09:09 11.11.2022

У Києві у п'ятницю будуть великі екстрені відключення через нові атаки на енергооб'єкти - CEO YASNO

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У Києві у п'ятницю будуть великі екстрені відключення через нові атаки на енергооб'єкти - CEO YASNO

У Києві у п'ятницю, 11 листопада, через нові російські атаки на енергооб'єкти знову застосовуватимуться значні екстрені відключення електроенергії, яких не було з понеділка, повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

"Уночі сталися нові атаки на енергооб'єкти України. В Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у великих обсягах - тобто ми будемо не в графіках", - написав він у своєму фейсбуці.

За його словами, вони можливі в усіх районах міста.

Як повідомлялося, останні три дні в столиці застосовувалися тільки стабілізаційні відключення, і їх обсяг щодня знижувався: від 904 тис. споживачів у вівторок до 746,4 тис. споживачів у четвер.

Теги: #київ #енергетика #відключення

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