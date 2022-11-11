Ворог уночі обстріляв три громади на Дніпропетровщині

У ніч на п'ятницю окупанти випустили понад 50 снарядів по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області, пошкоджено коледж і житло, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Окупанти всю ніч тероризували Нікопольщину... Під обстрілами три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів із російських "Градів" та важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Резніченко уточнив, що обійшлося без постраждалих. При цьому було пошкоджено коледж і житло.

Глава ОВА додав, що деталі атак уточнюються.