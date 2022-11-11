"Укроборонпром" і чеський AMOS підписали угоду про створення спільного оборонного кластера

У середу, 9 листопада, Державний концерн "Укроборонпром" та Міжурядове агентство оборонного співробітництва (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластера відповідно до досягнутих минулого тижня домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та міністром Чеської Республіки Петром Фіалою, повідомила пресслужба концерну.

"Створення оборонного кластера передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів", – йдеться у повідомленні на сайті "Укроборонпрому".

У концерні наголосили, що для реалізації цих планів залучатимуться провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародні фінансові донори.