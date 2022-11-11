Зеленський занепокоєний заявами республіканців у США про допомогу Києву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що занепокоєний нещодавніми "неоднозначними заявами" депутатів-республіканців про допомогу Києву.

В інтерв'ю CNN він сказав, що його пріоритетом є збереження двопартійної підтримки з боку Сполучених Штатів після проміжних виборів, оскільки війна Росії проти його країни наближається до дев'ятимісячної відмітки.

Український лідер, перед яким стоїть завдання підтримувати високий бойовий дух у виснажливому конфлікті з ударами по енергетичній інфраструктурі, безжальною загибеллю мирних жителів і порушеннями прав людини, сказав, що підтримка з боку США "надсилає дуже важливий і потужний сигнал".

"Ми вдячні за двопартійну підтримку. Нам дуже хотілося б, щоб ця двопартійна підтримка залишилася і після виборів", - сказав Зеленський.

"У засобах масової інформації США, особливо з боку республіканців, були змішані повідомлення про те, що ми маємо бути обережнішими в підтримці України - і, можливо, в певний момент підтримка може бути зменшена. Для нас це дуже тривожний сигнал".