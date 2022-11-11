На півдні України звільнено 41 населений пункт, проте це звільнення досягнуте місяцями жорсткої боротьби, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленский.

"Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, - вже десятки. 41 населений пункт звільнено", - сказав він.

Він подякував "усім нашим героям, які забезпечують це просування".

"Але, радіючи, всі ми маємо пам'ятати і зараз, і завжди, що означає цей рух: кожен крок наших Сил оборони - це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде - це українці великою ціною женуть окупантів", - сказав президент.

"Як і на сході нашої країни – на Харківщині. Як іще раніше на півночі – Київщині, Сумщині, Чернігівщині. Зараз – Миколаївщина, Херсонщина. А маємо пройти весь шлях – на полі бою та в дипломатії, – щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону, були наші прапори – українські прапори. І більше ніколи жодних ворожих триколорів", - наголосив він.