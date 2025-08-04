Президент Чехії: З боку Заходу несправедливо тиснути на Україну звільнити всі окуповані території, ми не визнаємо їх російськими

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна не зможе звільнити окуповані нині території найближчим часом навіть за максимальної підтримки країн-партнерів і що економічне становище стимулюватиме переїжджати жителів звідти на підконтрольні уряду території, при цьому припускає відновлення економічної співпраці з РФ після припинення вогню.

"Я все ще вважаю, що зараз Україна, за всієї підтримки Заходу, не в змозі звільнити окуповані території за короткий проміжок часу без значних людських жертв. І, звичайно, з боку Заходу буде дуже несправедливо тиснути на Україну звільнити всі окуповані території саме зараз, бо ми не хочемо знищувати українську націю. Ми хочемо, щоб вони вижили, ми хочемо, щоб вони вижили як незалежна суверенна країна", - сказав Павел в інтерв'ю BBC, опублікованому в понеділок.

При цьому він стверджує, що "ми ніколи не визнаємо ці окуповані території юридично російськими".

"Якщо є ціна відновлення України як незалежної держави, якщо ціна полягає в тому, щоб прийняти те, що частина території буде тимчасово окупована без її юридичного визнання, то давайте так і буде", - сказав президент Чехії, пославшись на інші приклади у світі, і відзначивши, що сама Чехія лишалася під окупацією 22 роки.

"Є кроки та заходи, які ми можемо зробити разом з Україною. Якщо нам вдасться разом з Україною відновити їхній суверенітет над максимальною частиною їхньої території, якщо нам вдасться прийняти їх до Європейського Союзу, відбудувати Україну після війни, поступово привести їх до єдиного європейського ринку, підвищити рівень життя в Україні, то це буде добрим сигналом для людей, які живуть на цих окупованих територіях. І їм буде набагато краще в Україні, ніж у Росії", - переконаний він.

У цьому контексті президент Чехії заявив, що окуповані регіони є тягарем для РФ і окупаційна влада не дбає про місцеве населення. На питання, чи дозволить РФ виїхати людям з окупованих територій, Павел відповів: "Рано чи пізно. Хто знає?". На питання, за яких обставин, він додав: "Ви знаєте, який режим буде в Росії через 20, 30 років? Володимир Путін не буде там вічно".

Павел стверджує, що наразі "немає жодного доступного інструменту, щоб витіснити Росію з окупованих українських територій, не спричинивши багатьох жертв і руйнувань". "Очевидно, важко перемогти країну з таким величезним військовим потенціалом і людським потенціалом, як Росія, особливо за умови, що таку країну підтримує інша величезна та економічно потужна країна, як Китай", - сказав голова Чеської держави.

На питання, чи не вважає він, що прийняття такого статус-кво чи цих поступок буде фактичною згодою з умовами агресора, президент Чехії відповів: "Очевидно, якщо дивитися на це з точки зору елементарної людської справедливості чи навіть міжнародного права, це надзвичайно важко прийняти, але ми також живемо в реальності". "Які альтернативи у нас є разом з Україною? Чи будемо ми воювати з Росією нескінченно? Такий підхід однозначно призведе до того, що всім нам завдасть набагато більше втрат життів і завдасть надзвичайної шкоди нашим економікам", - вважає він.

Павел відзначив, що "вірить в силу переговорів, але для переговорів потрібно щонайменше двоє". "На даний момент Росія не хоче вести переговори. Вони хочуть нав'язати умови, неприйнятні для партнерів, і вони хочуть лише отримати вигоду від цього процесу. Вони не визнають слова компроміс. Вони просто хочуть перемогти. Але я вважаю, що рано чи пізно, якщо нам вдасться сісти з Росією за стіл переговорів, ми зможемо відкрити інші питання, які є досить пекучими як для європейських громадян, так і для росіян. А це і є європейська архітектура безпеки", - сказав президент Чехії.

На його думку, слід почати з того, щоб посадити РФ за стіл переговорів, домовитися про припинення вогню, а потім домовитися про мирне врегулювання. Він також припустив можливість економічної співпраці країн ЄС з РФ в такому випадку. "Після того, як ми досягнемо мирного врегулювання, ми зможемо почати відбудовувати Україну і, можливо, на основі російського підходу, також повернути Росію за стіл переговорів, коли йдеться про безпекову угоду в Європі чи будь-яку співпрацю чи бізнес з Росією, які ми мали в минулому. Але основною передумовою всього цього є мир в Україні", - сказав Павел.