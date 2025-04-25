Інтерфакс-Україна
Події
19:30 25.04.2025

У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

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У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

Україна не має достатньої кількості зброї, щоб повернути контроль над окупованим РФ півостровом Крим збройним шляхом, проте є різні можливості щодо тиску на РФ, щоб обговорювати територіальні питання після безумовного припинення вогню, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це правда те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї. Саме зброї, не людей. Тому що наші люди - це головніше, найголовніше. Але казати, що у нас немає армії - це неправда, я так вважаю", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

"Тому я погоджуюсь з президентом Трампом, що в України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим", - додав голова держави.

Проте, за його словами, у світі є можливості санкційного та іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, "щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню".

Президент наголосив, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі будь-коли, але після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни.

"Такий сигнал – це повне безумовне припинення вогню", - пояснив Зеленський.

Теги: #деокупація #крим #президент

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