Інтерфакс-Україна
Події
19:25 11.08.2025

Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

2 хв читати
Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про намір домовитись під час зустрічі з Володимиром Путіним про повернення частини окупованої території Україні.

"Вони окупували значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України", - сказав Трамп на брифінгу в Вашингтоні в понеділок.

При цьому він зазначив, що наміру укладати угоду з РФ щодо України не має. "Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє. Росія повинна повернутися до розбудови своєї країни, великої країни, у них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано", - заявив Трамп.

У той же час, за його словами, найперше він спробує вмовити Путіна закінчити бойові дії. "Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: ви повинні закінчити цю війну, ви повинні її закінчити. І він не збирався зі мною зв'язуватися", - сказав президент США.

При цьому Трамп заявив, що "це дуже шанобливо з боку Путіна, що він відвідає Сполучені Штати" і дав зрозуміти, що не впевнений в успіху перемовин. "Я очікую зустрічі з Путіним, яка, на мою думку, буде хорошою, але може бути й поганою", - сказав президент США.

Він назвав росіян "воюючою нацією". "Вони ведуть багато війн. Мій друг сказав, що Росія жорстока, бо вони просто продовжують воювати. Вони перемогли Гітлера. Ми теж. І вони перемогли Наполеона. Знаєте, вони роблять це вже давно", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці.

 

Теги: #війна #деокупація #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 11.08.2025
Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

20:33 11.08.2025
Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

20:07 11.08.2025
Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

20:02 11.08.2025
Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

19:58 11.08.2025
Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

19:55 11.08.2025
Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

19:29 11.08.2025
Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

19:27 11.08.2025
Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

17:12 11.08.2025
Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

15:58 11.08.2025
Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

ОСТАННЄ

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для потреб бойових підрозділів ЗСУ

Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА