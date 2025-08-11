Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про намір домовитись під час зустрічі з Володимиром Путіним про повернення частини окупованої території Україні.

"Вони окупували значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України", - сказав Трамп на брифінгу в Вашингтоні в понеділок.

При цьому він зазначив, що наміру укладати угоду з РФ щодо України не має. "Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє. Росія повинна повернутися до розбудови своєї країни, великої країни, у них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано", - заявив Трамп.

У той же час, за його словами, найперше він спробує вмовити Путіна закінчити бойові дії. "Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: ви повинні закінчити цю війну, ви повинні її закінчити. І він не збирався зі мною зв'язуватися", - сказав президент США.

При цьому Трамп заявив, що "це дуже шанобливо з боку Путіна, що він відвідає Сполучені Штати" і дав зрозуміти, що не впевнений в успіху перемовин. "Я очікую зустрічі з Путіним, яка, на мою думку, буде хорошою, але може бути й поганою", - сказав президент США.

Він назвав росіян "воюючою нацією". "Вони ведуть багато війн. Мій друг сказав, що Росія жорстока, бо вони просто продовжують воювати. Вони перемогли Гітлера. Ми теж. І вони перемогли Наполеона. Знаєте, вони роблять це вже давно", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці.