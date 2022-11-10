ВАКС збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА майже до 10 млн грн

Апеляційна палата ВАКС за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора САП збільшила розмір застави з 6 до майже 10 млн грн колишньому голові Полтавської обласної державної адміністрації, викритому на одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві.

Як повідомляє пресслужба САП, суд також зобов'язав підозрюваного носити електронний засіб контролю (браслет).

"Водночас суд апеляційної інстанції залишив без змін виконання особою таких обов'язків, як: прибувати до детектива, прокурора та суду на кожну вимогу; не відлучатися з м. Полтава без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективу, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорта) для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що термін дії цих обов'язків – до 26 грудня 2022 року.

"Згідно з отриманою детективами НАБУ інформації, колишній глава адміністрації, діючи у змові з іншими особами, вчиняв дії, спрямовані на незаконне отримання від представника приватних структур 176 тис. євро та автомобіля люкс-класу", - наголосили в НАБУ.

Як повідомлялося, 26 жовтня детективи НАБУ детективи НАБУ повідомили про підозру в отриманні 176 тис. євро та автомобіля як неправомірну вигоду, а також шахрайство колишньому голові Полтавської облдержадміністрації та його спільникам - першому заступнику та раднику.

За даними слідства, у серпні 2017 року голова ОДА за допомогою свого першого заступника та радника вимагав і отримав 176 тис. євро від підприємця натомість на забезпечення перемоги компанії в процедурах державних закупівель облдержадміністрації.

Пізніше у листопаді, не вчинивши дій, за які було отримано 176 тис. євро, чиновник, діючи спільно зі своїм першим заступником та радником, повторно висловив прохання про надання неправомірної вигоди і в результаті, у грудні 2017 року, голова ОДА отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу вартістю понад 7,5 млн грн як подарунок на свій день народження.

У САП не називають імена фігурантів, проте відомо, що керівником Полтавської ОДА у 2017-2018 роках був Валерій Головко, призначений на цю посаду у грудні 2014 року. Раніше він був депутатом Полтавської облради V та VI скликань. З 2012 до 2014 рр. – народний депутат України VII скликання.

У 2019 році Головко та його перший заступник Андрій Песоцький були звільнені тодішнім президентом України Петром Порошенком після того, як Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження, в якому фігурували чиновники.