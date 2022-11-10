Події

19:21 10.11.2022

Кулеба зустрівся з главою МЗС Філіппін, анонсував відкриття посольства України в Манілі

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Міністр закордонних справ України провів зустріч із міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало (Enrique Manalo), повідомив йому, що Україна збирається відкрити посольство у Манілі.

"Я зустрівся з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало, щоб повідомити йому, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі для зміцнення зв’язків з Філіппінами та Азією. Ми обговорили шляхи розвитку політичних контактів і торгівлі, гарантування глобальної продовольчої безпеки", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, Кулеба 10-12 листопада перебуває з візитом у Пномпені на запрошення свого камбоджійського колеги Прак Сакхонна, який головує цього року в АСЕАН. АСЕАН об'єднує 10 країн: Бруней, В'єтнам, Індонезію, Камбоджу, Лаос, Малайзію, М'янму, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.

 

 

 

Теги: #мзс #філіппіни #кулеба

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