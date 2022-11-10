Прем'єр Великої Британії: Ми направимо Україні ще 1 тис. ракет "земля-повітря" і зимові комплекти

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував постачання Україні ще 1 тисячі ракет класу "земля-повітря" і понад 25 тис. зимових комплектів для військових.

Як написав Сунак у четвер на своїй сторінці у твіттері, про це він повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, яка відбулася раніше цього самого дня. "Я розмовляв із президентом України Зеленським і підтвердив, що ми направимо ще 1 тис. ракет класу "земля-повітря" і понад 25 тис. зимових комплектів для екстремальних холодів", - написав прем'єр-міністр Великої Британії у твіттері.

Коментуючи інформацію про намір російських військ відійти з Херсона, Сунак заявив: "Відхід росіян із Херсона був би сильним прогресом, але треба бути обережним, доки український прапор знову не майорітиме над містом".