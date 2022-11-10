Окупанти готують фортифікації на окупованій території Запорізької області, намагаються змусити до цього місцевих жителів - Генштаб

Російські окупанти готують фортифікації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області для недопущення просування Сил оборони України в зазначених районах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в четвер.

"З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що для прискорення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити до них цивільне місцеве населення.