ВАКС заочно заарештував ексголову правління ВіЕйБі Банку Мальцева, підозрюваного в заволодінні стабілізаційним кредитом розміром 1,2 млрд грн

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП і обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління ВіЕйБі Банку Денису Мальцеву, який підозрюється у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту і перебуває в розшуку.

Як повідомляє пресслужба САП, після його затримання і доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання застосування цього запобіжного заходу.

"У жовтні 2014 року зарахований до категорії проблемних банків ВіЕйБі Банк звернувся до Національного банку України щодо надання стабілізаційного кредиту під заставу нерухомого майна, вартість якого було завищено майже у 25 разів. Незважаючи на відсутність необхідних документів, правління Нацбанку все-таки прийняло пропозицію і незаконно виплатило 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. Ці кошти так і не було повернено", - йдеться в повідомленні.

При цьому в САП не уточнюють ім'я фігуранта, проте джерела агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що йдеться про Дениса Мальцева.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 11-12 листопада 2019 року повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Нацбанку України (НБУ) Олександру Писаруку, який на той момент очолював правління Райффайзен Банку Аваль, члену ради НБУ Миколі Каленському та ексглаві банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні грошовими коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року. Окрім них про підозру було повідомлено ще п'ятьом особам: голові наглядової ради та заступнику голови правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаним із власниками банку.

З 13 по 15 листопада ВАКС виніс постанови про домашній арешт Каленського та взяття під варту п'ятьох інших підозрюваних на 60 днів з альтернативою застави. Найбільшу суму застави було визначено Шульзі - 15,368 млн грн, для директора Станіславської торгової компанії - 1,92 млн грн, колишньому заступнику голови правління VAB Банку - 1,15 млн грн, директору ТОВ "Бізнес-центр "Експертиза" - 0,38 млн грн і засновникові одного з товариств - 0,58 млн грн Писаруку ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави 5 млн грн без тримання під вартою.

Наприкінці листопада 2019 року МВС України за заявою НАБУ оголосило в розшук у цій справі ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка та його сестру, гендиректорку "Авангарду" Наталію Василюк.

5 червня 2020 року Офіс генпрокурора виконав рішення Печерського райсуду Києва й закрив справу про стабкредит VAB Банку.

"Прокуратура є частиною трикутника правосуддя (р.8 Конституції України) й не може нехтувати конституційними нормами, але вважаю, що такі рішення судових інстанцій підривають загальні принципи діяльності правоохоронної системи. Крім того, згідно зі ст. 303 КПК України, немає підстав оскаржувати такі процесуальні рішення прокурора", - прокоментувала закриття кримінальної справи за рішенням суду тодішня генпрокурор Ірина Венедіктова.

НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB Банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію і ліквідувати.