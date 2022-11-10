СБУ ліквідувала ще кілька схем незаконного перетину кордону ухилянтами

Співробітники Служби безпеки України виявили ще низку схем незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України: під виглядом волонтерів, водіїв гуманітарних вантажів і в обхід КПП через "зеленку", повідомляє СБУ.

"У результаті спецоперації в кількох областях України затримано шістьох організаторів нелегальних "трафіків". За гроші вони пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі нашої держави під виглядом учасників волонтерського руху", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі.

За інформацією СБУ, вартість таких послуг становила від $1,5 до $8 тис. з клієнта.

Як зазначається в повідомленні, в Києві нейтралізовано злочинне угруповання, яке "оформляло" ухилянтів як перевізників гуманітарної допомоги й через фіктивну благодійну організацію вносило недостовірні відомості до електронної системи "Шлях".

Іще один канал нелегального переміщення за кордон, як зазначають в СБУ, блоковано в Житомирській області: "Місцевий бізнесмен гарантував чоловікам "путівку до ЄС" під виглядом водіїв міжнародних рейсів".

Також українська спецслужба повідомляє про викриття в Чернівцях злочинної групи, яка намагалася переправляти потенційних призовників в обхід КПП через так звану зеленку.

"Усі злочинні схеми було своєчасно викрито, а їхніх організаторів - затримано. П'ятьом фігурантам уже повідомлено про підозру", - інформують у СБУ.