В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, уночі та вранці туман

У п'ятницю, 11 листопада, уранці та вночі у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях невеликий дощ. На решті територій без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, східних і більшості центральних областей уночі та вранці туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у східних і південно-східних областях 0-5°, удень 7-12°.

У Києві в ніч на п'ятницю невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, удень 9-11°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 11 листопада у Києві була зафіксована у 2010 році і становила 18,5°, найнижча вночі – 13,9° нижче за нуль у 1897 та 1993 роках.

У суботу, 12 листопада, в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в суботу без опадів, уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, удень 10-12°.