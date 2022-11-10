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10:41 10.11.2022

СБУ встановила ще кількох колаборантів на Херсонщині, які роздавали паспорти РФ і впроваджували російську освіту

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СБУ встановила ще кількох колаборантів на Херсонщині, які роздавали паспорти РФ і впроваджували російську освіту

Служба безпеки України викрила керівників окупаційної "мерії" Херсонщини, які примусово роздавали паспорти РФ українцям та впроваджували російську освіту в регіоні.

"Під час слідчо-оперативних дій задокументовано злочинну діяльність ще п'яти ворожих поплічників з окупаційних адміністрацій у захоплених районах Херсонської та Луганської областей", – йдеться в повідомленні СБУ в четвер.

Зокрема, за інформацією української спецслужби, серед встановлених колаборантів – так званий голова військово-цивільної адміністрації Скадовської територіальної громади Скадовського району Херсонської області.

"Перебуваючи на "посаді", жінка брала участь в організації місцевого псевдореферендуму та сприяла примусовій видачі українським громадянам паспортів Росії", - уточнюється в повідомленні.

Також співробітники СБУ ідентифікували очільницю так званого відділу у справах освіти, молодіжної політики, культури та спорту однієї з окупаційних адміністрацій поблизу Херсона. "З початку навчального року колаборантка активно "відновлювала" роботу навчальних закладів у місті та формувала списки прихильників "руского міра", які хотіли б працювати під її "керівництвом". Також вона схиляла педагогів до співпраці з "новою владою", пропонуючи їм хабарі", - уточнюють у СБУ.

За даними слідства, зловмисницею виявилася колишня керівниця відділу освіти Голопристанського району, яка після захоплення громади добровільно приєдналася до окупаційних органів.

Крім того, СБУ задокументувала в Луганській області злочинну діяльність двох керівників "військкоматів ЛНР", які організовують примусову мобілізацію місцевих жителів до лав загарбників. "Для цього людей викрадають і незаконно позбавляють їхньої волі, а в разі відмови – погрожують вбивством", - наголошується в повідомленні.

Також, як інформують в українській спецслужбі, викрито одного з колишніх керівників хімзаводу, який погодився на пропозицію окупантів стати "мером" Рубіжного. Там він організував матеріально-технічне забезпечення угруповань ЗС РФ на східному напрямку.

Теги: #сбу #херсонська_область #колаборанти

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