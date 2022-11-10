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09:43 10.11.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 740 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 10 листопада, сягнули близько 78 тис. 690 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 3 танки і 16 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2804 та 5682 одиниці відповідно.

За добу в Україні було знищено 3 артилерійські системи окупантів та 15 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з пально-мастильними матеріалами). Збито 16 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1805 артсистем, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів протиповітряної оборони, 4242 автомобілі та автоцистерни, 159 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків та 260 гелікоптерів, збито 1499 безпілотників та 399 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що найбільших втрат противник зазнав на лиманському та авдіївському напрямках, дані уточнюють.

Теги: #рф #війна #втрати

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