Події

08:07 10.11.2022

Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло три людини, 12 – поранено

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Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло три людини, 12 – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області 3 особи загинули, ще 12 - були поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 9 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Павлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації - в Яровій. Ще 12 людей в області отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у четвер.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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