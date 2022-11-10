Події

08:05 10.11.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2628 воєнних злочинів

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2628 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 843,7 га території.

"Робітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 843,7 га. Вилучено 25 398 вибухонебезпечних предметів, знищено – 3 568", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 2628 воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2321) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 254 кримінальні провадження розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 3 600 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 20 осіб.

 

 

Теги: #харківщина #злочини #деокупація

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