Ще одна співробітниця Куп'янської податкової підозрюється у держзраді

Слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури заочно повідомили про підозру в держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 КК України), співробітниці податкової, яка обіймала посаду головного державного інспектора Куп'янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок, а під час окупації почала працювати у незаконному органі, створеному загарбниками.

"У травні жінка пройшла співбесіду та отримала від представників РФ пропозицію обійняти посаду "головного спеціаліста відділу реєстрації та прийому звітності" в окупаційному органі – "Податковій службі Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, жінка ставила на податковий облік підприємців і видавала патенти на заняття підприємницькою діяльністю.