У результаті обстрілів у Нікополі постраждала жінка, пошкоджено десять будинків

Унаслідок нічних обстрілів у Нікополі Дніпропетровської області, отримала поранення жінка, також було пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома. У місті пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, автозаправка, газопровід та лінії електропередач. Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум'я вже загасили", - написав Резніченко у телеграм-каналі у четвер уранці.

Зазначається, що за ніч окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії міста й села Марганецької, Червоногригорівської та Нікопольської громад.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах постраждалих немає.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки та електромережі.