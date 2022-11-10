Події

07:26 10.11.2022

У результаті обстрілів у Нікополі постраждала жінка, пошкоджено десять будинків

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У результаті обстрілів у Нікополі постраждала жінка, пошкоджено десять будинків

Унаслідок нічних обстрілів у Нікополі Дніпропетровської області, отримала поранення жінка, також було пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома. У місті пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, автозаправка, газопровід та лінії електропередач. Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум'я вже загасили", - написав Резніченко у телеграм-каналі у четвер уранці.

Зазначається, що за ніч окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії міста й села Марганецької, Червоногригорівської та Нікопольської громад.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах постраждалих немає.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки та електромережі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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