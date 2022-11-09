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19:16 09.11.2022

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів подальшу співпрацю щодо захисту територій України та відновлення її енергетичної інфраструктури

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Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів подальшу співпрацю щодо захисту територій України та відновлення її енергетичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте подальшу співпрацю щодо захисту територій України та відновлення її енергетичної інфраструктури.

"Поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розглянули подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, особливо з неба. Обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України", - написав Зеленський у телеграмі.

Також за його словами, сторони підтримали необхідність продовження зернової угоди.

За підсумками переговорів, Зеленський заявив, що розраховує на підтримку Нідерландами українських ініціатив в ООН.

 

 

 

Теги: #захист #нідерланди #території #рютте

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