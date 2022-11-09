Події

18:58 09.11.2022

Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою - Подоляк

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Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою - Подоляк

Україна не бачить ознак того, що російські війська залишають Херсон без бою, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", - написав Подоляк у твіттері.

При цьому він наголосив, що "Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви".

Як повідомлялося, увечері 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив військам розпочати відхід від Херсону та перекинути сили й техніку на лівий берег Дніпра.

Теги: #херсон #подоляк

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