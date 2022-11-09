Міністр оборони РФ доручив розпочати відведення військ, перекинути сили і техніку на лівий берег Дніпра

Російські військові переведуть свої підрозділи на лівий берег Дніпра, заявив командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні генерал армії Сергій Суровікін, доповідаючи міністру оборони РФ Сергію Шойгу в середу.

"Всебічно оцінивши ситуацію, що склалася, пропонується зайняти оборону на лівому березі річки Дніпро", - сказав Суровікін.

Шойгу погодився із пропозицією. "Розпочинайте відведення військ і вживіть усіх заходів, щоб забезпечити безпечне перекидання особового складу, озброєння і техніки за річку Дніпро", - заявив міністр.