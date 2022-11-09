Окупанти обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ, загинув місцевий житель

Російські окупанти у середу обстріляли Марганецьку громаду (Дніпропетровська обл.) із реактивних систем залпового вогню "Град", внаслідок чого загинув один місцевий житель, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Після обіду росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Вдарили "Градами" по Марганецькій громаді. Вбили одного місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що російський снаряд прилетів у житловий будинок.

"Деталі обстрілів з'ясовуються", - підсумував Резніченко.