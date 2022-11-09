Події

16:35 09.11.2022

Колабораціоніст Стремоусов загинув у ДТП - джерело

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Колабораціоніст Стремоусов загинув у ДТП - джерело

Проросійський активіст і політик із Херсона Кирило Стремоусов, який добровільно став після початку повномасштабної агресії РФ проти України помічником ватажка окупаційної адміністрації Херсонської області, загинув у середу у дорожній аварії.

Інформацію про це підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" у середу джерела у правоохоронних органах.

Раніше про це повідомила керівник російської некомерційної організації "Добро мира - Волонтеры Крыма", що діє на окупованих українських територіях, Валерія Петрусевич. "Загинув Кирило Стремоусов, заступник губернатора Херсонської області. Інформація точна, знаю особисто. ДТП. Обставини - пізніше", - написала Петрусевич у телеграмі.

В окупаційній адміністрації Херсонської області російським журналістам підтвердили, що інформація щодо загибелі Стремоусова відповідає дійсності.

Інший колабораціоніст із Херсона Вадим Ільмієв, який обійняв керівну посаду в незаконно створеному окупантами "Міністерстві охорони здоров'я Херсонської області", повідомив журналістам, що ДТП сталася на трасі Херсон - Армянськ. "Справді, я можу підтвердити, що Кирило потрапив у ДТП. Інформація про загибель від медиків до мене ще не надходила. Швидка виїхала на місце аварії", - сказав він.

Теги: #загибель #стремоусов

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