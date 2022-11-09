Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС - глава МЗС

Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до Євросоюзу, заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні, повідомляє Bild.

"Багатьох українців мотивує мрія про інше майбутнє. Таке майбутнє ми маємо в ЄС сьогодні, з погляду миру, стабільності, процвітання, демократії та всього, що з цього випливає", - наводить слова Ковні видання Bild у середу.

Міністр наголосив, що країна, яка нині буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, "має можливість сподіватися на повне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство або угоду про сусідство".

Ковні впевнений, що, окрім України, від розширення мають виграти й інші країни, як-от Балканські держави чи колишні радянські республіки Молдова та Грузія.

"Ми надто довго затягували процес прийняття деяких Балканських країн", - додав він.

Глава МЗС Ірландії зазначив, що мають бути обов'язкові стандарти, яким мають відповідати країни-кандидати.

"Але ми також маємо відзначати прогрес, коли він відбувається", - вважає Ковні.