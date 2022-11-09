Події

13:55 09.11.2022

Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС - глава МЗС

1 хв читати
Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС - глава МЗС

Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до Євросоюзу, заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні, повідомляє Bild.

"Багатьох українців мотивує мрія про інше майбутнє. Таке майбутнє ми маємо в ЄС сьогодні, з погляду миру, стабільності, процвітання, демократії та всього, що з цього випливає", - наводить слова Ковні видання Bild у середу.

Міністр наголосив, що країна, яка нині буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, "має можливість сподіватися на повне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство або угоду про сусідство".

Ковні впевнений, що, окрім України, від розширення мають виграти й інші країни, як-от Балканські держави чи колишні радянські республіки Молдова та Грузія.

"Ми надто довго затягували процес прийняття деяких Балканських країн", - додав він.

Глава МЗС Ірландії зазначив, що мають бути обов'язкові стандарти, яким мають відповідати країни-кандидати.

"Але ми також маємо відзначати прогрес, коли він відбувається", - вважає Ковні.

Теги: #україна #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 09.11.2022
Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження - прем'єр

Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження - прем'єр

06:59 09.11.2022
Судно, що вийшло з українського порту "Південний", доставить до Китаю понад 43 тис. тонн соняшникової олії

Судно, що вийшло з українського порту "Південний", доставить до Китаю понад 43 тис. тонн соняшникової олії

20:32 08.11.2022
США виділяють $25 млн на допомогу Україні у зимовий період

США виділяють $25 млн на допомогу Україні у зимовий період

20:19 08.11.2022
США підтримують позицію Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли вона виведе свої війська з України – постпред США при ООН

США підтримують позицію Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли вона виведе свої війська з України – постпред США при ООН

08:46 08.11.2022
США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

07:58 08.11.2022
Майже 80 суховантажів чекають дозволу на заходження до українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи

Майже 80 суховантажів чекають дозволу на заходження до українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи

07:49 08.11.2022
Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу військову підтримку України

Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу військову підтримку України

21:42 07.11.2022
Мінагрополітики розподілить 917 млн грн держпідтримки між 14 тис. аграріїв

Мінагрополітики розподілить 917 млн грн держпідтримки між 14 тис. аграріїв

12:44 07.11.2022
ЄС уже виділив Україні понад EUR22 млрд, продовжить підтримку - Боррель

ЄС уже виділив Україні понад EUR22 млрд, продовжить підтримку - Боррель

10:16 07.11.2022
Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду

Міністр оборони РФ доручив розпочати відведення військ, перекинути сили і техніку на лівий берег Дніпра

Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T

Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін

СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

ОСТАННЄ

Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду

Міністр оборони РФ доручив розпочати відведення військ, перекинути сили і техніку на лівий берег Дніпра

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ, загинув місцевий житель

Зеленський подякував керівництву ЄК за пропозицію надати Україні у 2023 році пакет макрофіндопомоги на EUR18 млрд

Третім амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру" став блогер-мільйонник кіт Степан

Столтенберг вражений навичками, яких українські військові здобули за кілька тижнів навчання у Великій Британії

Колабораціоніст Стремоусов загинув у ДТП - джерело

Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T

Пам'ятник Пушкіну у Харкові демонтовано, його долю визначать містяни після перемоги - міськрада

У ЄК сподіваються, що Угорщина не блокуватиме і підтримає пропозицію надати Україні у 2023 році EUR18 млрд макрофіндопомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА