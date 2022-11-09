Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження - прем'єр

Велика Британія надасть партію зимового спорядження Збройним силам України, щоб допомогти їм захищати свою країну у виснажливих зимових умовах, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Ми маємо продовжувати підтримувати український народ у його спротиві жорстокості Путіна. Я радий, що спорядження, подароване Великою Британією, зігріватиме і гарантуватиме безпеку Збройних сил України в той час, як на них чекає небезпечна зимова боротьба за свою країну", - сказав Сунак, йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в середу.

Зокрема, зазначено, що Велика Британія передасть ще 12 тис. спальних комплектів і 150 наметів із підігрівом.

"До середини грудня Велика Британія поставить понад 25 тис. комплектів одягу для екстремальних холодів, щоб війська могли діяти та пережити низькі температури в Україні", - зазначили в уряді Великої Британії.

Комплекти для екстремальної холодної погоди є доповненням до 7 тис. комплектів для нормальної холодної погоди, розданих новобранцям у рамках операції "Інтерфлекс".

"В умовах стрімкого наближення зими це спорядження дасть змогу Збройним силам України ефективно діяти протягом наступних кількох місяців. Поряд із нашою програмою навчання і наданням летальної допомоги це демонструє нашу прихильність до того, щоб українські солдати були добре навчені, добре екіпіровані та мали найкращі можливі шанси битися і визначати своє майбутнє", - наголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

У середу прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прийме генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на Даунінг-стріт, 10, щоб обговорити майбутнє безпеки та стримування в євроатлантичному регіоні. Столтенберг стане першим міжнародним лідером, якого британський прем'єр приймає на Даунінг-стріт, з того часу, як він обійняв посаду минулого місяця. Очікується, що лідери обговорять війну, що триває в Україні, і те, як союзники можуть найкраще підтримати її мужню оборону. Вони також обговорять майбутнє НАТО і те, як забезпечити його боєздатність для майбутніх поколінь.