Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

Невеликий дощ подекуди очікується лише в західних областях України вдень у четвер, 10 листопада, в більшості областей України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в Карпатському регіоні та у східних і південно-східних областях туман. Вітер південний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на крайньому заході країни та на півдні Одеської області до 8°, вдень 8-13°; у східних і південно-східних областях уночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві 10 листопада без опадів. Вітер південний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 10 листопада найвища температура вдень була +19,6° у 2010 р., найнижча вночі - 12,2° у 1897 р.

У п'ятницю, 11 листопада, в північних, Вінницькій, вночі – й у західних областях України невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві 11 листопада невеликий дощ (удень місцями). Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 10-12°.