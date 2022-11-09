Напередодні зими місцева влада має максимально прискорити всі виплати переселенцям - Верещук

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить обласні військові адміністрації виконати відповідну роботу з виявлення внутрішньо переміщених осіб, які мають проблеми з нарахуванням і виплатами допомоги, скласти списки та передати до міністерства.

"Грошові кошти на виплати внутрішньо переміщеним особам у бюджеті є. Загалом уже виплачено понад 42 млрд грн", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Віцепрем'єр розповіла, що на гарячу лінію Мінреінтеграції звертаються переселенці та просять допомоги через затримку виплат.

"Я звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю долучитися до цього процесу. А саме: виконати відповідну роботу щодо ВПО - виявити тих, хто має проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки та передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано", - заявила Верещук.