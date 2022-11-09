Події

12:07 09.11.2022

Напередодні зими місцева влада має максимально прискорити всі виплати переселенцям - Верещук

1 хв читати
Напередодні зими місцева влада має максимально прискорити всі виплати переселенцям - Верещук

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить обласні військові адміністрації виконати відповідну роботу з виявлення внутрішньо переміщених осіб, які мають проблеми з нарахуванням і виплатами допомоги, скласти списки та передати до міністерства.

"Грошові кошти на виплати внутрішньо переміщеним особам у бюджеті є. Загалом уже виплачено понад 42 млрд грн", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Віцепрем'єр розповіла, що на гарячу лінію Мінреінтеграції звертаються переселенці та просять допомоги через затримку виплат.

"Я звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю долучитися до цього процесу. А саме: виконати відповідну роботу щодо ВПО - виявити тих, хто має проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки та передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано", - заявила Верещук.

Теги: #виплати #переселенці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:56 04.11.2022
Кабмін спрямував понад 34 млн грн на компенсацію комунальних витрат за розміщення переселенців

Кабмін спрямував понад 34 млн грн на компенсацію комунальних витрат за розміщення переселенців

19:44 31.10.2022
Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися додому

Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися додому

13:02 31.10.2022
"Укрпошта" виплатила понад 2 млрд грн фіндопомоги постраждалим від повномасштабної війни громадянам

"Укрпошта" виплатила понад 2 млрд грн фіндопомоги постраждалим від повномасштабної війни громадянам

12:36 14.10.2022
В Україні понад 5 тис. місць компактного поселення для переселенців - Мінреінтеграції

В Україні понад 5 тис. місць компактного поселення для переселенців - Мінреінтеграції

15:11 20.09.2022
У деокупованих населених пунктах можна отримати всі необхідні виплати – голова Луганської ОВА

У деокупованих населених пунктах можна отримати всі необхідні виплати – голова Луганської ОВА

10:43 07.09.2022
Закарпатцям виплачуватимуть 4 тис. грн разової допомоги за безоплатне розміщення переселенців - Мінреінтеграції

Закарпатцям виплачуватимуть 4 тис. грн разової допомоги за безоплатне розміщення переселенців - Мінреінтеграції

16:14 01.09.2022
Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок - Маляр

Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок - Маляр

15:22 29.08.2022
Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

15:22 29.08.2022
Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

14:18 29.08.2022
На сайті ОП розмістили довідку про виплати та гарантії для постраждалих унаслідок війни

На сайті ОП розмістили довідку про виплати та гарантії для постраждалих унаслідок війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі – Столтенберг

Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

СБУ знешкодила ворожу ДРГ, що готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 780 військових, 15 танків і 11 артсистем - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Знання казахської мови мають намір зробити обов'язковим для претендентів на набуття громадянства Казахстану

Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження - прем'єр

Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

У Харкові пам'ятник Пушкіну обклали мішками з піском, відповідно до рекомендацій УІНП, - міськрада

Старт американської місії Artemis 1 до Місяця перенесено на 16 листопада - NASA

СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

51 університет з України відібрано на фінансування за програмою ЄС "Еразмус+"

Повітряні сили ЗСУ знищили вночі 5 ворожих БПЛА Shahed-136, а вранці - один "Орлан-10"

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі – Столтенберг

Абсолютна більшість українців вважають, що в тій чи іншій формі залучені в боротьбу з агресором - соцопитування КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА