Події

09:29 09.11.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 780 військових, 15 танків і 11 артсистем - Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 780 військових, 15 танків і 11 артсистем - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули близько 780 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок середи, 9 листопада, становлять близько 77 тис. 950 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 15 танків і 12 бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення - 2801 і 5666 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 11 артилерійських систем окупантів, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), два засоби протиповітряної оборони (ППО) і 11 одиниць автомобільної техніки (зокрема і цистерни з паливно-мастильними матеріалами). Збито 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня супротивника.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1802 артсистеми, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів протиповітряної оборони, 4227 автомобілів і автоцистерн, 159 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків і 260 вертольотів, збито 1483 безпілотники та 399 крилатих ракет.

Теги: #рф #війна #втрати

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