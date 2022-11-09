Республіканці лідирують на виборах до Палати представників США

Усі виборчі дільниці на проміжних виборах до Конгресу США закрилися, співробітники виборчих комісій підраховують голоси, повідомляють американські ЗМІ.

Республіканська партія випереджає демократів на проміжних виборах до Конгресу США, випливає із прогнозів американських ЗМІ.

Згідно з прогнозом телеканалу CNN станом на 7:30 за Києвом, республіканці займають 176 місць у Палаті представників США, у демократів – 121 місце.

Водночас, згідно з оцінками Associated Press, у нижній палаті республіканці займають 156 місць, демократи - 98.

Politico прогнозує 158 місць у республіканців та 99 у демократів.

На виборах до Сенату, згідно з прогнозами CNN та Politico, республіканці та демократи зрівняли рахунок – у них по 46 місць.

Тим часом Associated Press прогнозує 45 місць у республіканців та 43 у демократів у Сенаті.

Для контролю над Палатою представників однієї з партій необхідно набрати 218 місць із 435.

Водночас для контролю в Сенаті республіканцям необхідно посісти 51 місце з урахуванням того, що у спірних ситуаціях право голосу має віцепрезидент Камала Гарріс, яка є представником Демократичної партії.