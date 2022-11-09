Meta розпочне масштабні звільнення співробітників у середу

Американська Meta Platforms Inc. розпочне у середу процес масштабного скорочення штату, пише The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

"Meta Platform Inc. почне звільняти співробітників у середу вранці, про це глава компанії Марк Цукерберг повідомив керівників у вівторок", - пише видання.

Газета зазначає, що "майбутні скорочення, як очікується, торкнуться загалом тисячі співробітників, і, ймовірно, стануть найбільшими на сьогодні у технологічному секторі".

Раніше повідомлялося про плани Meta повідомити співробітників про початок скорочення штату. На кінець вересня штат Meta налічував понад 87 тисяч осіб. У 2020 та 2021 роках компанія прийняла на роботу понад 27 тис. нових співробітників, а за січень-вересень цього року її штат виріс ще на 15,3 тис. осіб.

WSJ також писала, що Meta планує скоротити витрати як мінімум на 10% протягом найближчих місяців, зокрема - за рахунок звільнення частини працівників.