Події

07:00 09.11.2022

Чітко розуміємо, що в планах у ворога на Херсоні, тому діємо відповідно

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Чітко розуміємо, що в планах у ворога на Херсоні, тому діємо відповідно

Збройні сили України в Херсонській області зміцнюють свої позиції, ламають російську логістику, послідовно знищують потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Херсонщина - чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано і в інтересах звільнення усієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни", - сказав він.

За його словами, "в інформаційному просторі наразі певне зменшення кількості новин із фронту - повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені".

"Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою. Ситуація складна на всьому фронті. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж, як і раніше, на Донеччині. Окупанти зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ - вийти на адмінмежу Донеччини - в них не змінився", - сказав також він.

Зеленський зазначив, що "не здаємо там жодного сантиметра нашої землі - і я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі".

"Схід - крок за кроком рухаємося до повернення українського прапора в усі наші міста та громади. Активно зміцнюємо і кордон", - наголосив президент.

Теги: #херсон #плани #зеленський #ворог

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