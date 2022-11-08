Події

20:43 08.11.2022

Зеленський закликав створити глобальну платформу для оцінки збитків, завданих довкіллю воєнними діями

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Зеленський закликав створити глобальну платформу для оцінки збитків, завданих довкіллю воєнними діями

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників Конференції ООН щодо зміни клімату підтримати ідею створення глобальної платформи для оцінки збитків, завданих клімату та довкіллю воєнними діями.

"Досі багато тих, хто не сприймає кліматичний порядок денний всерйоз. І не лише в політиці. Але й у великому бізнесі. Досить багато тих, для кого кліматичні зміни – це не лише риторика, а й маркетинг. Саме вони гальмують досягнення кліматичних цілей", - сказав президент.

За його словами, війна Росії в Україні принесла енергетичну кризу, через яку країни змушені повертати до роботи вугільну генерацію, щоб знизити ціни на енергію для своїх людей, знизити ціни, які шокуючим чином зростають через свідомі російські дії.

"Російська війна принесла світу гостру продовольчу кризу, яка найбільше позначилася на тих країнах, що страждають від наявних проявів руйнації клімату – катастрофічної посухи, масштабних повеней. Російська війна менш ніж за півроку знищила в Україні 2 мільйони гектарів лісу! Далеко не в кожній країні світу взагалі є така площа лісів, яка була спалена в Україні російськими обстрілами", - сказав президент.

Він зазначив, що "російська армія перетворила Запорізьку АЕС на військовий полігон і постійно грається з підключенням та відключенням ядерних реакторів до енергосистеми".

"Ми повинні жорстко зупинити тих, хто своєю божевільною й незаконною війною руйнує можливість світу у єдності працювати заради спільної мети. Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі", - заявив Зеленський

"Росія повинна заткнути свої гармати й сховати свої ракети, щоб світ міг нарешті почути, що ми всі разом справді можемо зробити для порятунку від кліматичної катастрофи", - сказав Зеленський.

 

 

 

Теги: #світ #клімат #конференція #зеленський

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