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20:32 08.11.2022

США виділяють $25 млн на допомогу Україні у зимовий період

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США виділяють $25 млн на допомогу Україні у зимовий період

США надають Україні ще $25 млн як допомогу на майбутній зимовий період, повідомило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

"США виділяють через USAID додатково $25 млн на підтримку вразливих груп населення в Україні в період суворої зими", - йдеться у заяві агентства, поширеній у вівторок.

Згідно з документом, за допомогою цих коштів США збільшать допомогу українському населенню насамперед на сході країни для підготовки до зими.

Крім того, партнер USAID – Міжнародна організація з міграції – також надаватиме гуманітарну допомогу українцям узимку.

У USAID нагадали, що в жовтні глава агентства Саманта Пауер оголошувала про інвестиції в теплопостачання України в розмірі $55 млн, а також про надання гуманітарної допомоги напередодні зими ще на суму $216 млн. Таким чином, загальний внесок USAID для підготовки України до зимового періоду становить приблизно $271 млн.

 

 

Теги: #сша #зима #україна #допомога

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