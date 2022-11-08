Події

19:39 08.11.2022

Ворог завдав удару по Краматорську, поранена дитина

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Ворог завдав удару по Краматорську, поранена дитина

Російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську, поранено 8-річну дитину, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл - постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки.

Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - і можна бути впевненим, що далеко не востаннє", - написав він у телеграм-каналі.

Глава ОВА наголосив, що росіяни обстрілюватимуть місто, "поки ми їх не виженемо з нашої землі".

"Цивільні повинні залишити область – особливо це стосується родин з дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить насамперед на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся!", - закликав він.

 

 

Теги: #дитина #краматорськ

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