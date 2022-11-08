З початку війни під час розмінування загинуло троє вибухотехніків Нацполіції, 9 саперів травмовано – Клименко

З початку повномасштабної агресії РФ в Україні очищено 14 тис. га від ворожих снарядів та мін, загинуло троє вибухотехніків Національної поліції, ще дев’ятеро дістали поранень, повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

"Розмінування територій – процес тривалий та кропіткий. Але життєво необхідний. (…) З початку повномасштабного вторгнення колектив Національної поліції втратив трьох чудових спеціалістів, які загинули під час розмінування деокупованих територій", - написав Клименко у вівторок на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, загинули начальник вибухотехнічної служби поліції Рівненщини Олександр Мамчур, керівник вибухотехнічної служби поліції Херсонської області Олександр Козюра та старший інспектор управління вибухотехнічної служби Нацполіції Дмитро Ривак.

Клименко повідомив, що ще дев’ятеро саперів Нацпоілції отримали різні травми під час розмінування територій.

"Завдяки відважній роботі поліцейських вибухотехніків 14 тис. гектарів української землі вже очищено від російських снарядів та мін. Вилучено 141 тис. вибухонебезпечних предметів різного типу. Більше ніж 45 тис. російських носіїв смерті знищено", - зазначив голова Нацполіції.

Джерело: https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0JWNZcKb8462si9yXBwRiwXck8pubf1ZubkzFznQedpqMDJMASm71ssXQN8ZGJaPSl