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13:30 08.11.2022

Зеленський пропонує ВР схвалити його укази щодо продовження дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації

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Зеленський пропонує ВР схвалити його укази щодо продовження дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти щодо затвердження його указів про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти №8189 та №8190 зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Тексти законопроєктів поки що не оприлюднено.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 серпня продовжила дію воєнного стану та строки проведення мобілізації в Україні на 90 діб – до 23 листопада.

Зеленський підписав укази №64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні" та №69/2022 "Про загальну мобілізацію" 24 лютого. Того самого дня Верховна Рада їх затвердила.

Глава держави цього року вже тричі продовжував дію воєнного стану і строки проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.

Теги: #мобілізація

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